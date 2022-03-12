參山處長曹忠猷與梨山同仁、部落耆老及遊客，今天一起舉辦植樹活動。（參山處提供）

參山處長曹忠猷與梨山同仁、部落耆老及遊客，今天一起舉辦植樹活動。（參山處提供）

台中市梨山近兩年打響觀光品牌，遊客大幅成長，最近賞櫻花人潮爆滿，3月12日是植樹節，參山國家風景區管理處今日在梨山櫻緣丘舉行植樹活動，邀請梨山賓館與在地各界代表百餘人，一起種下繡球花、西班牙薰衣草、富士櫻等近千株草木植栽，這些花草將在春、夏兩季陸續綻放，延續梨山櫻花季盛況。

今日植樹活動參山處長曹忠猷、福壽山副場長王仁助、梨山社區發展協會理事長王維康、梨山攤販主委廖學輝、梨山國小校長洪永明、和平區公所課長吳以山、梨山賓館經理王柏翔、環山、松茂等社區發展協會代表與在地居民近百人一起參與，同時宣導遊客共同愛護及珍惜大自然資源，宣示打造低碳永續旅遊環境。

曹忠猷表示，梨山近兩年打響觀光品牌，遊客大幅成長，最近賞櫻花人潮爆滿，接下來紫藤花、桃花及蘋果花接續登場，特別感謝梨山賓館所屬台中市高山觀光與文創發展協會贊助部分苗木，植樹節在櫻緣丘種下近千株植栽，讓梨山美上加美。

曹忠猷指出，櫻緣丘的富士櫻開花已屆尾聲，吉野櫻正盛開中，今天植樹節活動種植的西班牙薰衣草、繡球花，都將在3、4月接棒開花，再加上紫藤也在4-5月陸續登場，讓遊客上山在每個季節都能看到不同花朵綻放。

參山處表示，因應疫情及配合生態旅遊趨勢，將持續推動生態及綠色旅遊活動，並加強梨山風景區休憩綠蔭及景觀綠美化，讓大梨山地區的觀光景點花卉、樹種能有多樣性變化，與不同的景觀意象，打造優質綠色旅遊環境。