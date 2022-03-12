有別於民進黨各派系延續勢力拉幫結派的看板，爭取國民黨內議員初選的參選者多數選擇單打獨鬥自掛看板。（姚正玉提供／程炳璋台南傳真）

嫡系子弟兵林建南爭取民進黨內議員初選，選舉看板有王定宇站台。（程炳璋攝）

民進黨立委林俊憲（右）培養周嘉韋（中）爭取民進黨內議員初選，看板還有副總統賴清德（左）合照。（程炳璋攝）

台灣11月舉辦地方選舉，黨內初選者3月已各自起跑拚民調，台南市因藍綠基本盤差異，街頭的選舉看板呈現兩樣情，民進黨參選者夯派系合照強調嫡系傳承，國民黨參選人多數採獨照訴求獨立自主。

台南市是綠營大票倉，最近的去年公投選舉，民進黨在台南市拿下6成3不同意的全台最高得票率，台南市長黃偉哲3月初早早確定出馬角逐連任，議員參選者的街頭選舉看板，不少選擇與其合照，民進黨各派系為延續勢力，大咖帶小咖，強調是子弟兵、嫡系傳承。

反觀國民黨的「母雞」難產，還有資深黨籍議員臨陣陷入詐領助理費的貪汙疑雲，多數有意參選的「小雞」 選舉看板只能單打獨鬥，缺乏足以拉抬選票行情的大咖展現團結之力。有藍營資深議員甚至表示，「在台南市，國民黨多半是由小雞帶母雞」。

角逐中西北區議員國民黨內初選的資深媒體人姚正玉，新掛出的廣告看板乾脆標榜不是子弟兵、接班人與代理人，「我只是和你一樣的自己」，訴求「靠自己」區隔其他靠名人推薦、前輩加持的參選者，強調市民要看參選人本身條件與能力，而不是大老推薦，真正選出「獨立自主」的參選者。

爭取東區議員民進黨內初選出現的陳世安曾是黃偉哲機要秘書，雖是黃偉哲子弟兵，因後勢看漲，連湧言會派系的王定宇也來合照，罕見出現兩大咖與其合照的選舉看板。

陳世安表示，民進黨內人才濟濟，與知名政治人物合照並非只為了選邊站、行銷搏版面，除了有助於提高知名度，更代表世代傳承、交棒意義。