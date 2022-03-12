日本沖繩縣一架平時用來協助後送沖繩離島等地病患的6人座小飛機，今天在兩名資深飛行員進行訓練時墜毀在離島伊江島機場，機上兩人不幸罹難。

日本沖繩電視台報導，這架小型機上兩名飛行員分別是60多歲及70多歲男性。墜毀的是非營利組織（NPO）法人MESH support用來執行離島與沖繩本島北部急救後送的小型機。

沖繩時報報導，MESH support表示，這架是他們擁有的6人座小型機。當時機上兩名飛行員正在進行訓練，並沒有載運患者，研判是在降落時墜毀，機上兩人確認罹難。MESH support表示，機上兩名都是資深飛行員。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣警察本部表示，今天中午12時46分左右，接獲一架小型機墜毀在伊江村伊江島機場的通報。

沖繩縣政府表示，已確認MESH support使用的小型螺旋槳飛機墜毀在伊江島機場並起火。

國土交通省表示，這架小型機研判是在降落時撞上機場圍欄失事。

共同社報導，伊江島是沖繩離島，離沖繩本島約30分鐘船程。

MESH（Medical Evacuation Service with Helicopter） support是為改善沖繩縣偏鄉及離島的城鄉醫療差距，利用醫療用航機協助當地民眾就醫的非營利組織（NPO）法人。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110312