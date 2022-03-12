1名女大學生小芳（化名）兼職傳播妹的工作，於108年6月被2名男客找去釣蝦釣完蝦後便前往其他友人租屋處，不料被男客在啤酒裡下藥，遭到多人輪流性侵，隔日學校老師發現小芳在考試時意識不清，小芳就醫檢查後才驚覺自己被人下藥性侵，台中地院判陳男9年6月、林男4年6月。

據判決書指出，陳男與林男等4人前往釣蝦場釣蝦，想說人多比較熱鬧，並找來傳播妹小芳，一群人飲酒助興，事後轉往其中一名友人的租屋處續攤，繼續喝酒狂歡，此時小芳還尚未喝醉，陳男趁眾人不注意時，將啤酒內混入FM2（俗稱約會強暴丸）。

林男明知這款藥丸有強效鎮定安眠效用，能迅速誘發睡眠，服用後會在短暫之時間內陷入完全昏睡且無意識狀態，竟基於以藥劑對小芳強制性交、又欺騙小芳誘使其喝下參有FM2的啤酒。

林男見小芳昏睡後，竟基於乘機性交之犯意，將小芳攙進房見內，脫去她的衣褲，乘機性交1次，擔心被發現，便將小芳的衣物穿回後離去。陳男進房後見小芳出於昏睡狀態，也脫去小芳的衣褲，強制性交1次。

一直到隔天早上，小芳被電鈴聲音吵醒後，見自己衣著完整，但意識模糊，便請傳播老闆載她回自己的租屋處，未料到家後小芳繼續昏睡到傍晚，直到學校要考試前，被自己的「乾弟」叫醒。

到學校後，小芳因為一直覺的嚴重頭暈、站立不穩、身體躁熱，學校老師見狀後，告訴她這樣沒辦法考試，要乾弟立即帶小芳去醫院檢查，檢驗結果顯示尿液中含有第三級毒品氟硝西泮代謝物，小芳才驚覺自己遭性侵，並報警提告。

台中地院審理時，林男及陳男皆否認犯行，聲稱是得到小芳的許可才發生性行為，經法官查證後認定，兩人皆在說謊，依以藥劑犯強制性交罪判處陳男9年6月，依乘機性交罪判處林男徒刑4年6月，2人不服上訴。

台中高分院法官認為，林男利用藥劑讓小芳昏迷，與其發生性關係又否認犯行，造成小芳身心嚴重受創，心理陰影難以抹滅，且2人行為甚為惡劣；抱持心存僥倖，頻頻否認下藥性侵，最後還是鑑定人到庭作證鑑定，才坦承此部分行為，又毫無悔意，故維持原判決。

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