中一中某音樂老師和學生互嗆，掀起軒然大波。有網友好奇，在學期間哪科老師最受不了？統計網友留言，前三名的科目分別依序是國文、音樂、數學老師，最受歡迎的則是社會老師。

台中一中1名學生不滿老師要求刪除報告中不在高一授課範圍的內容，和老師展開激烈辯論，學生認為，如果都是放課本上的東西，根本不需要做報告，並且老師事前沒有說明清楚，拒絕將報告內容刪減，老師則對學生態度感到不滿，雙方爆發激烈爭執，影片也被PO上網，並引起許多人關注和討論。

有網友在PTT上發文表示，台中一中的老師上新聞了，這次感覺大家都比較支持學生，覺得老師情緒較不穩定，這讓他想了解，大家覺得國小、國中、高中裡的哪科老師最讓人受不了？

貼文引起熱烈討論，統計大家的回應，沒想到最多人覺得國文老師最受不了，第二名才是音樂老師，「國文老師我遇到的都活在自己的世界」、「文科老師怪人比較多」、「我國小音樂老師也是瘋瘋的」、「國中遇到的男音樂老師，真的是惡夢」。而最受歡迎的老師則是社會老師，「社會科老師都不錯」、「國中社會科老師都很有趣」、「認真說社會科老師普遍都很好」。