新竹市政府配合衛福部擴大長照2.0交通接送服務，長照專車資格從第4級以上中重度失能者，擴大為第2級以上輕度失能者也可申請，將有助提升長照專車運能，讓更多市民感受到最貼心的服務，衛生局預估將可增加1千多人受惠。

市長林智堅表示，2017年推動「長照交通接送」，竹市31台長照專車配有輪椅升降梯及輪椅固定帶，讓坐輪椅的民眾可以平穩上下車，車輛寬敞，家人跟照顧者都能上車陪同，當年服務362人，累計至今年超過2090人。

衛生局長吳欣席表示，統計竹市未被列入服務的第2級與第3級民眾，預計增加1千多個家庭受惠，截至3月11日已有2532人申辦交通接送乘車補助券，其中第2級至第3級有246人。

衛生局說明長照交通車僅可使用於就醫、復健或洗腎接送，復康巴士則無限制，除長照2.0提供長照交通車外，若民眾持有身心障礙中重度手冊者亦可申請復康巴士接送服務，這兩種服務可多元並用。

長照專車有5申請步驟，第一撥打專線1966申請，二為專業人員到府長照失能等級評估，確認符合長照交通接送服務資格，三是領取乘車補助券，四向特約服務單位電話申請預約，五為民眾依約使用服務，讓就醫復健一路通。

衛生局指出，有需求者可透過「乘車券」搭乘長照專車，每個月享8趟搭乘補助，照顧陪伴者也可一同搭乘，依據身分別還有不同補助費用。有長照服務需求的民眾可線上申請，亦可到新竹市衛生局或電洽長照專線1966，將有專人服務。