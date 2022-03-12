越來越多人認為比起傳統門鎖，不用隨身攜帶鑰匙的電子鎖更方便。對此，有人發問「大家建議裝電子門鎖嗎？」引起網友熱議，不少過來人大讚電子鎖很方便，裝過就回不去了。不過，也有過來人說，電子門鎖如遇突發狀況打不開，請鎖匠開鎖特別麻煩，不但價格昂貴、耗費的時間也較長。

臉書粉專《靠北建商2.0》發文詢問，大家會建議裝電子門鎖嗎？引起網友討論，不少人留言狂讚電子門鎖，只要用過一次就回不去。「建議裝，很方便，用過就回不去了」、「真的很方便，還可以遠端開門先讓家人進去」、「出門不用帶鑰匙很爽」、「有錢就裝，攝影機也要裝」、「電子鎖裝過真的回不」、「可以裝，但鑰匙還是要帶著，以免沒電或有突發狀況可以手動開門」。

不過，也有過來人分享自己悲情遭遇，家裡裝了電子門鎖是真的很方便，但若不小心把自己困在門外，解決方式超級麻煩的。「沒電很可怕！開鎖2千元起跳！因為非常難開，有時候一般鎖匠也沒辦法，要專業鎖匠才有辦法」、「很方便，但備用鑰匙還是要帶著，因為沒電的時候真的很難開」。

另有網友建議，若真想裝電子門鎖，建議要加指紋辨識的功能，「有指紋功能大加分」、「要裝有指紋開鎖功能的」、「最好要有指紋功能，沒帶鑰匙，有手就可以回家」、「指紋鎖超方便的」。