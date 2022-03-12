萬綺雯從年輕時就是個十足的美人，19歲時她到婚紗店工作，希望能夠存一筆錢考空姐，因為她從小的夢想就是搭著飛機四處遊玩，不過在到了婚紗店工作後，老闆看著她優越的外貌，心想這麼美的女孩如果只在婚紗店當店員就可惜了，因此讓萬綺雯穿上店裡的婚紗，當起婚紗店的模特兒，而此時第五屆的亞洲小姐大賽也即將開啟，亞視領導為了服裝需要到了萬綺雯所在的婚紗店，一看到萬綺雯他馬上要了聯絡方式，並邀請她來參選，起初萬綺雯還有所猶豫，不過在聽到能飛去希臘後，就馬上答應了邀約。

萬綺雯在亞洲小姐海選中獲得亞軍。(圖/翻攝自萬綺雯微博)

萬綺雯起初對於海選興致缺缺，甚至有了想退賽的念頭，可惜天價的違約金不得不讓她繼續參賽，沒想到萬綺雯在比賽中過關斬將，最後拿到了亞軍的殊榮，也簽約了亞視，並在同年參演電視劇《司機大佬》，萬綺雯雖然沒有演戲相關經歷，但是她不但入戲快還謙虛敬業，讓公司一心想將她培養成巨星。

萬綺雯如此一個大美人，在演戲的途中也遇見了許多形形色色的男人，據傳連甄子丹都曾下跪跟她求婚過，然而讓她心動不已，並決定在相識7天後就與他相守一生的男人，是被稱為編劇鬼才的陳十三，兩人在《我和殭屍有個約會2》的慶功宴中相談甚歡，不久後陳十三向萬綺雯求婚，而她也欣然答應。

萬綺雯與陳十三感情堅定。(圖/翻攝自萬綺雯臉書)

多年後，萬綺雯曾說自己從來不是衝動的人，不過當緣分來時7天就結婚了，而萬綺雯與陳十三的相處，是從她淡出演藝圈後才漸漸開始變多，兩人平淡又舒適的小日子讓人欽羨不已，萬綺雯曾分享對於自己紅過也平凡過的看法，她說「紅也不可能一輩子，平平靜靜，簡簡單單就好，起碼自己過得很舒服」，如今她與陳十三已經攜手好幾年，而她也享受於如此平淡的小日子。