中央流行疫情指揮中心允許3月7日起，放寬打3劑且滿14天長班機組員，可以從「5＋9」改為「5＋5」，並且可以1人1戶。但規定實施後，疑似認為難以稽查1人1戶因此喊卡，4名機師11日向桃園地院聲請提審，法院裁定4人釋放。

據了解，4名機師聲請提審，法官開庭審理認為，無法稽查是否1人1戶，應屬於航空公司管理問題，因此裁定4人釋放。

機師工會理事長李信燕表示，因指揮中心規定，3月7日開始，若符合家中1人1戶要求，5天的檢疫可以在家裡。但是因為航空公司與民航局配套尚未完成，且檢查1人1戶窒礙難行，因此要求機組員仍須在防疫旅館檢疫。

李信燕也說，目前每天約有100名機組員檢疫，因此仍會持續送件，12日將會再送約10件。也相信11日晚上的裁定，會對後續案例有相當大幫助。

不過先前多名機組員聲請提審皆被駁回，法官當時理由認為，應另循其他行政訴訟救濟途徑解決，非屬於提審事件所得審究事項，桃園地院下午將說明。

指揮中心發言人莊人祥表示，自111年3月7日起，返台機組員之家戶如符合一人一戶條件，本即可在切結後採行一人一戶居家檢疫，會請民航局督導航空公司於機組員檢疫期間訪查以落實相關檢疫規範，以兼顧機組員選擇檢疫地點之權益及社區防疫安全。