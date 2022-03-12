俄羅斯入侵烏克蘭後，YouTube原本在歐洲封鎖俄羅斯國家媒體頻道，今天將封鎖政策擴大到全球。

俄羅斯入侵烏克蘭招致國際譴責，西方各國政府和企業制裁規模前所未見，現在也有愈來愈多的美國科技公司跟進。

YouTube表示，公司的方針「禁止否定、縮減或淡化有充足證據的暴力事件，因此我們移除違反政策的俄羅斯入侵烏克蘭相關內容」。

YouTube又說：「根據此方針，我們也封鎖YouTube上受國家資助的俄羅斯媒體頻道，範圍擴及全球，立即生效。」

YouTube說，禁播的內容包括否認入侵烏克蘭，或聲稱這是維和行動。

YouTube母公司谷歌（Google）已禁止俄羅斯廣告商在Google全球產業與網絡刊登廣告。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）先前說，Google「已停止我們在俄羅斯的絕大多數商業活動」，但搜尋與YouTube等免費服務仍持續在俄羅斯運作。

根據YouTube，平台上與入侵烏克蘭有關、但可能被視為仇恨言論的影片，如果內容有教育、藝術或科學性質，可以上傳。

俄羅斯今天限制民眾上社群媒體Instragram，並對IG母公司Meta提出刑事訴訟，反擊Meta准許用戶發表「俄羅斯侵略者去死」之類言論。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110312