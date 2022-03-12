《沉默的夜晚》經過漫長的籌備過程，最近終於順利開拍。（摘自IG）

國際級導演吳宇森永遠不退休，20年後重返好萊塢拍片，倍受全球市場關心的新片《沉默的夜晚》（Silent Night） 一度因美國疫情嚴重被迫停拍，周二（8日）悄悄在墨西哥開鏡。資深媒體人倪有純在臉書分享導演吳宇森拍攝新片的進度，吳宇森在農曆年前就飛往墨西哥，大年初一就在墨西哥過年、籌備新片，經過漫長的籌備過程，最近終於順利開拍。

該片強調走年輕人的路線，女兒吳飛霞也出任電影的隨片宣傳任務，以年輕人的角度在最夯的網路平台IG平台PO文，全片沒有台詞，講述1個平凡父親因兒子的死，走入黑社會復仇的故事。男主角是擁有美國和瑞典雙國籍的好萊塢紅男星喬爾金納曼（Joel Kinnaman），他在2002年主演處女作《鬼焰》進入影壇，代表作包括《瑞典特警》系列。

吳宇森被譽為「暴力美學大師」，執導的港片包括《英雄本色》、《喋血雙雄》等，後來在好萊塢拍攝《終極標靶》、《變臉》等經典動作片，更是憑藉《不可能的任務2》獲得2002年全球票房榜冠軍。他奠定「暴力美學」的電影教科書，作品在暴力中看見詩與美，吳宇森覺得自己拍電影就像寫詩一樣，並表示導演應該有一份詩人的心情拍電影。

而他這次合作的編劇羅伯特阿切林（Robert Archer Lynn）是知名好萊塢導演和編劇，作品包括《囚犯》和《跨越死亡線》等，2位的首次合作，令觀眾相當期待。