香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今表示，過去一段時間單日曾維持約5萬例新增個案，近日回落至3萬多例，但不能視為疫情受控，放寬社交距離措施更屬「天方夜譚」。

許樹昌在電台節目表示，估計這波疫情已到達高峰期，短期內確診數字仍會維持在5位數。他估計，社會上為數不少的市民，尤其是退休人士，因沒有誘因而未上報染疫，因此仍要持續觀察一段日子。

許樹昌又指，目前累計逾3000人死亡，當中超過9成未接種新冠疫苗，而近日大量死亡個案中，較年長而沒有接種疫苗人士的死亡率達1.75％，但有接種疫苗的死亡率僅0.07％，呼籲家屬考慮讓長者接種疫苗，降低長者死亡風險。

香港醫院管理局早前採購兩款新冠口服藥，其中由默沙東藥廠生產的口服藥已開始使用，輝瑞的口服藥將於下周抵港。許樹昌表示，每批抵港口服藥數目僅幾千，部分醫院會留待病房出現爆發時才使用。不過根據文獻，在患者發病5天內處方默沙東口服藥，能減低入院機會3成，輝瑞口服藥更能將入院及死亡風險降低近9成；暫時無資料顯示對入院重症患者有明顯效用，故建議將口服藥應用於指定門診的輕症患者，特別是長者及長期病患者等高風險人士。他還稱，目前新冠口服藥數量有限，建議政府先安排醫護上門為安老院確診院友診斷並處方。