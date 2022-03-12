星座運勢網站「星座巫師」分享，天秤座、雙魚座、射手座、雙子座無論到了幾歲都能保有童心，有些人會覺得他們很幼稚，不過的確無法否認他們總是非常真摯又純真，像個長不大的小朋友。

▍第四名：天秤座

天秤座看待世界的角度非常樂觀，內心充滿愛，就算到了成年依然能夠保有童心，他們年輕時對自己要求比較高，希望能不斷進步，年紀越大越想要放鬆自己，像個小孩一樣，過著自由自在、輕鬆愜意的生活。

▍第三名：雙魚座

雙魚座能一直保持善良的本性，他們生性浪漫，喜歡各種美好的事物，在朋友的眼裡顯得又可愛又純潔，他們喜歡撒嬌，依賴身邊的人，就算年齡越來越大，也不會變成現實的大人，年齡對他們來說沒有實質意義，只是一個數字。

▍第二名：射手座

射手座嚮往自由自在的生活，玩心很重，會把生活安排得非常充實，他們熱情又活潑，相處起來很有趣，因為他們不忘初心，就算了解這個世界的現實，他們依然能保有真摯純潔的本性，對這個世界充滿好奇心，像個長不大的小朋友一樣。

▍第一名：雙子座

雙子座的容貌會老去，但心態卻能一直維持在年輕的狀態，他們對這個世界永遠充滿好奇心，追求快樂又新鮮的生活，這股活力也能影響周遭的人，與他們在一起時總是充滿歡笑。雙子座有點情緒化，像小孩一樣，不開心就表現出來，不過情緒來得快、去得也快，不會被困在原地，最富有童心。