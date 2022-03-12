86歲的氣象專家李富城今自曝「輕微失智」，坦言受到喪偶、疫情封閉與年紀影響，近期出現憂鬱與自閉的徵兆，但他希望能改變自己、減緩失智，因此努力嘗試讓自己回到正常的生活，他相信自己可以做到，不少網友看了紛紛留言鼓勵，並替他加油打氣。

氣象專家李富城今在臉書發文表示，喪偶加上2年半的疫情封閉，他感覺自己正走向憂鬱及自閉，再加上年齡的緣故，輕微的失智已經出現在日常生活中，因此他想要突破、減緩失智，首先是恢復正常的生活，試著邁出第一步，不依靠別人，就自己，他相信他能做得到。

貼文引起網友關注，不少人留言替他加油，「李伯伯你已經很強啦！我未滿60歲，卻在冰箱裡找到雨傘」、「你可以做得到！伯伯go go」、「相信你可以的」、「多外出走走，去朋友家串門子聊天也好，別關在家裡」、「李主播，你可以做到的」。

國健署分享失智症的10大前兆為「記憶力減退影響生活」、「無法勝任原本熟悉的事物」、「對理解視覺影像和空間關係有困難」、「計畫或解決事情有困難」、「混淆時間地點」、「言語表達或書寫困難」、「東西擺錯且失去回頭找的能力」、「從職場或社交活動中退出」、「判斷力變差或減弱」與「情緒和個性改變」。