4名在防疫旅館檢疫的機師11日向桃園地院聲請提審，法院審理後，認為中央流行疫情指揮中心已經規定相關條件，但航空公司卻未在聲請人入境日安排PCR檢驗，導致聲請人失去1人1戶居家檢疫機會，「顯係權力之濫用」，疾管署與民航局也未積極監督管理，也有疏失，因此裁定釋放。

桃園地院指出，中央流行疫情指揮中心已經公布3月7日0時起，入境返台的機組員如有接種疫苗第3劑滿14天，改採5天防疫旅宿居檢＋5天返家自主健康管理，另若家戶符合1人1戶檢疫條件者，得由航空公司於入境日安排PCR檢驗後，於家戶內繼續檢疫措施。

桃園地院調查，4位聲請提審者均為機師，均已完整接種3劑疫苗滿14日且抗體檢測陽性，並均表明其可以1人1戶進行居家檢疫，亦均已提出申請及出具切結書，並願接受PCR檢驗通過後，於家戶內續行檢疫。因此4人客觀上已符合1人1戶檢疫條件。但航空公司卻未於聲請人入境日為其等安排PCR檢驗，致聲請人失去1人1戶居家檢疫機會，「顯係權力之濫用。」

法院也說，相對人疾管署與民航局分別為防疫及航空之主管機關，均未對此情形積極加以監督管理，亦有疏失，導致4名機師不得不前往防疫旅館進行居家檢疫，堪認疾管署對於4名機師所為拘禁處分之原因及程序不具合法性。

法院補充，審酌疾管署命機師至防疫旅館進行居家檢疫處分之程序為不合法，故依法予以釋放，並同時裁定相對人應對聲請人實施1人1戶之居家檢疫防疫措施，4名則仍須完成1人1戶所需之檢測及相關檢疫程序，後續亦需配合採檢及相關措施，如有違規者，相關單位仍得依法對聲請人進行裁處。