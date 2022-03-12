屏東小英青年軍成立，為立委莊瑞雄參選縣長單車造勢。(莊瑞雄提供)

屏東小英青年軍成立，為立委莊瑞雄參選縣長單車造勢。(莊瑞雄提供)

屏東小英青年軍12日上午於東港東隆宮誓師成立，由屏東縣小英之友會總會長汪輝授旗，共50部單車車隊自東港啟程，陪伴參與民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄行遍屏東造勢。

小英青年軍於2020年蔡英文總統競選連任時，就曾以騎腳路車方式在屏東各地為小英總統宣傳競選理念，最終屏東開出31萬7676票，成功幫助蔡英文連任。

莊瑞雄表示，蔡英文曾說過，「英派」不是屬於一個人、一個派系、或一個政黨，而是每一個在這塊土地上，認真生活、勇於做夢的人，我們要讓自己「變成一個最好的選項」。同樣的，屏東小英青年軍也不是誰的青年軍，是所有關心屏東、熱愛台灣的年輕人組成。

莊瑞雄認為，這次屏東縣長選舉，民進黨有3人參選，每一位都很優秀，他自己是典型屏東農村子弟，在屏東長大，到北部打拚，有了成就，再回到屏東來貢獻自己。因此會努力集結更多好朋友，一同愛故鄉、愛屏東。