303大停電，引發廣大民怨。台電表示，因花蓮市、吉安鄉、新城鄉3鄉市供電戶數每年增長2500戶，已達14萬戶，台電因此將3區合併成立市區巡修課，全天24小時值班待命，強化搶修時效，確保大花蓮區域供電穩定。

全台3月3日大停電，花蓮也連帶受電力系統異常，造成1萬9千餘戶停電，民怨四起。台電表示，因花蓮市、吉安鄉與新城鄉屬人口密集區，台電在去年5月將新城北埔服務所併入市區巡修課試營運後，今年3月再將吉安服務所停電搶修工作納入市區巡修課，盼能提高3鄉鎮市的服務網絡，減少事故件數。

台電花蓮區營業處長吳耀民說，花蓮為優化服務、提升搶修效率與供電可靠度，經3年多來的努力籌劃協調，進一步將原市區巡修班、吉安服務所、北埔服務所搶修工作合併，奉准成立為「市區巡修課」，並揭牌後運作。

吳耀民說，花蓮因地形氣候等，每當颱風侵襲花蓮地區時，所挾帶的強風豪雨，常造成配電線路嚴重災損，影響電力系統正常供電，輕則上百、千戶停電，嚴重時甚至上萬戶無電可用，造成民眾生活極大不便。

他說，市區巡修課成立後，24小時值班待命，江可有效整合花蓮市、吉安鄉、新城鄉北埔等地區搶修人力與機具，大幅提升緊急事故搶修量能，可望確保14萬戶的供電品質及用戶服務。

台電表示，若遇停電事故，民眾只要撥打「客服專線1911」通報，台電將即時派員處理，也呼籲用戶下載「台灣電力APP」，了解節電資訊及用電安全。