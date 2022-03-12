新制教召有多硬？ 蔡英文視察206旅

總統蔡英文今（12）日視察206旅，由206旅教召部隊示範實彈射擊，現場指揮官表示可同時提供12射手訓練，每人6發子彈，命中4發為合格。蔡英文表示，這次是首次新式教召，一定要來看動員情況。這次教召更加精實嚴格，要靠全民團結一致，落實全民國防，就地動員就地作戰。仗在那裡打，部隊就在哪裡訓。有些人的太太要生產，有些人放下工作，守護國家、保護家人，代表國人對國防重視，感謝後備軍人及家人和全體國人支持，守護國家而努力。國防部務必檢討精進，讓守護國家更有力！

總統蔡英文昨（11）日在臉書表示，自助人助，是烏克蘭面對俄羅斯侵略時最好的寫照。對於台灣而言，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。這幾年來，我們不斷提升國防能量，其中，強化後備戰力 更是重要的一環。上週，首批新制教召已經展開，除了從7天調整為14天，更加強各項科目訓練。

蔡英文今表示，這次是首次新式教召，一定要來看動員情況。這次教召更加精實嚴格，要靠全民團結一致，落實全民國防，就地動員就地作戰。仗在那裡打，部隊就在哪裡訓。有些人的太太要生產，有些人放下工作，守護國家、保護家人，代表國人對國防重視，感謝後備軍人及家人和全體國人支持，守護國家而努力。國防部務必檢討精進，讓守護國家更有力！