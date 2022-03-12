苗栗縣奧林匹亞科學教育營因疫情停辦1年後，12日起恢復。（謝明俊攝）

苗栗縣奧林匹亞科學教育營因疫情停辦1年後，12日起恢復，多位校長陪同學生前來參加。（謝明俊攝）

苗栗縣政府禮聘清華大學教授戴明鳳（左二）、中央馬學教授朱慶琪（右二）來教授科學知識。（謝明俊攝）

中央大學物理系教授朱慶琪自備教材來教授學生。（謝明俊攝）

苗栗縣政府教育處為提昇縣內國中小學生對科學的興趣，利用每周6開設奧林匹亞科學教育營，特別禮聘國立清華大學跨領域科學教育中心主任戴明鳳、國立中央大學科學教育中心主任朱慶琪等名師負責講授，12日舉行開幕式，苗栗縣副縣長鄧桂菊特別感謝所有教授師長對學生的關愛付出，讓苗栗學子走在科學教育的尖端。

縣府教育處為了增強國中小學生對科學知識的學習興趣，在每周3同樣安排在後龍國教輔導團，辦理科普教育營，以科普教育的原則，接受縣內所有國中小學申請，安排師生共同前來上課，來提昇學生們對科普及英文等課程學習興趣，許多偏遠地區小型小學報名相當踴躍，顯示教育處安排的周3科普課程受到全縣國中小學師生肯定與歡迎。

為了挖掘對於科學深研有天分及興趣的同學，教育處另在每周6安排開設科學教育營，由縣內各國中小學推薦5、6、7、8年級的學生，前來接受深度的科學知識，教育處並特別聘請國立清華大學物理系兼跨領域科學教育中心主任戴明鳳、國立中央大學物理系兼科學教育中心主任朱慶琪、新竹中學化學科老師林健志等名師負責講授。

戴明鳳、朱慶琪等教授，對教授年輕學生科學知識非常熱心，每周6專程前來苗栗教習，利用生動有趣的實驗教材來示範給學生，以解構式教學來讓學生了解各種物理原理，增加學生學習的興趣與動機，非常受到苗栗縣學生歡迎，2位教授也非常肯定教育處推廣科學教育的用心。

由於疫情影響，這個科學教育營去年停辦1年，今年開始恢復舉辦，12日上午舉行開幕式，未來將利用每周6上午9時至下午4時，安排共15周課程。苗栗縣副縣長鄧桂菊參加開幕式致詞時，特別感謝所有參與教學活動的教授、校長們，對於提升學生學習科學興趣的努力，讓苗栗學子擺脫偏鄉的刻板印象，也可以接受最尖端的科學教育。