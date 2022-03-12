大陸網購店掛名PUMA賣PUMH鞋，消費者申訴仿冒無效，圖為店鋪提供的「虎彪馬壯」商標註冊證。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞12日報導，杭州王姓男子在網路淘寶平台「德國彪馬PUMA專櫃」店鋪，訂購一雙以為是「PUMA（彪馬）」球鞋，到手卻成了「PUMH（虎彪馬壯）」，LOGO和PUMA品牌高度相似，他以「假冒品牌」原因申請退貨退款，被商家拒絕，申訴淘寶平台、杭州餘杭區市場監督管理局，也被駁回。

對此，淘寶平台客服人員表示，經調查，該商家售賣的「虎彪馬壯」品牌鞋有經營許可證、品牌授權書、商標註冊證、產品檢測報告等證件，且該店鋪商品在標題上標注的也是「虎彪馬壯」，品牌與商品一致，對於這種情況，平台只能判定該品牌與彪馬品牌相似度高，但不能認定為售賣假貨。

澎湃新聞報導，王某2021年淘寶平台「雙十二」促銷期間，在網路平台看到叫「德國彪馬PUMA專櫃」的鞋店，LOGO和介紹都很像PUMA，就領券買了一雙鞋，原價299元（人民幣，下同），到手是118元。

到貨後發現不對勁，「首先是鞋子的味道非常難聞，很刺鼻，其次做工也很粗糙，上面的標籤仔細一看也不是PUMA，而是PUMH。」王某再次前往淘寶平台查看，才發現買到的鞋，實際上標註的是「虎彪馬壯」牌鞋。

王某隨即在平台上選擇退貨退款，在退款原因一欄勾選了「假冒品牌」，然而退款遭到商家拒絕，「他們說要把退款原因改成『不喜歡或效果不好』才同意我的申請，但我覺得這就是假冒品牌，賣家的行為就是不對的」。王某說，和商家未達成一致後，他先後3次申請淘寶平台客服介入解決，但客服以商家提供了產品檢測報告、授權書、進貨發票等證件為由，判定該店鋪不存在售賣假冒商品的行為，拒絕了王某的申訴。

隨後，王某向杭州市餘杭區市場監督管理局投訴，工作人員結案回饋中稱，三次聯繫商家均拒絕接聽，（淘寶）平台表示投訴維權維持原處理意見，無法支持消費者的訴求。王某的投訴調解失敗，工作人員建議他通過法律途徑來解決。這讓王某十分氣憤，「為什麼一件肉眼可辨對錯的問題，解決起來卻那麼困難？」

澎湃新聞報導，淘寶平台上涉事店鋪「德國彪馬PUMA專櫃」是一家「6年老店」，店鋪中售賣的鞋子與PUMA品牌相似度高，雖然商品名稱為「虎彪馬壯官網旗艦店正品冬季新款高幫板鞋男潮流百搭休閒運動男鞋」，但在標題下方的標註中稱「彪馬休閒運動鞋」「彪馬情侶款老爹鞋」等，不仔細看難以分辨出具體的品牌名。

澎湃新聞報導，經記者以消費者身分諮詢店鋪客服，銷售的鞋是否是「正品彪馬」？客服表示「保證正品，親可以放心購買喲！」再問「你們是彪馬的官方授權店嗎？」客服則稱「我們商品都是符合國家相關標準，生產流程嚴格監督，發貨前都有檢查，保障商品品質，您可以放心購買。」客服一直提示商品實際品牌為「虎彪馬壯」。

澎湃新聞報導，經致電淘寶平台官方客服，客服人員稱，經調查，該商家售賣的商品品牌為「虎彪馬壯」，商家提供了該品牌的經營許可證、品牌授權書、商標註冊證、產品檢測報告等證件，該店鋪商品在標題上寫的也是「虎彪馬壯」，品牌與商品一致，對於這種情況，平台只能判定該品牌與彪馬品牌相似度高，但不能認定為售賣假貨。

「雖然這家店的名稱叫『德國彪馬PUMA專櫃』，但店名只是一個暱稱，不能以此來認定售賣假貨。」客服人員稱，平台可以和商家調解，盡量為消費者辦理退貨退款，同時將商家的行為記錄上報，交給相關的監察人員進一步判定。