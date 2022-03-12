台北市長柯文哲與前副總統呂秀蓮參與「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」。（黃婉婷攝）

俄烏交火邁入2周，造成大量傷亡，前副總統呂秀蓮今合體台北市長柯文哲參與「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」，她表示從這場戰爭中反應出，台灣應要重新檢討兩岸關係，要掙脫統獨的爭議，別以為抗中就可以保台，但事實上愈抗中，台灣愈陷入危機，人民和人民不應該有仇恨，「台灣如果不和平很可能變第二個戰場。」

「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」去年12月起舉辦，分別在新北市立圖書館總館與桃園市文化局展出，內容含括台灣近代重大歷史事件的相關照片與文物，該活動第三場次將於3月12日至4月5日移師台北市西本願寺樹心會館展覽，主題是「50年歷史饗宴」。

呂秀蓮致詞時指出，俄國和烏克蘭正在戰爭，烏克蘭全民皆兵，女性和男性一樣勇敢，俄國以為自己可以獨霸，卻付出不少代價。反觀台灣，我們雖然不是烏克蘭，但也拒絕變成戰爭下的犧牲品，如果烏克蘭最後結局是變成中立國，那為何犧牲的是烏克蘭國民？

呂秀蓮表示，以後的戰爭是科技戰、全球戰，非大國打小國，出兵打他國將遭全世界譴責，因為俄國違反公益，所以全世界都支持烏克蘭，也看到經濟戰、金融戰、人道戰。台灣雖然很幸運，但看到烏克蘭應回想台灣的優勢在哪，就是柔性力量、民主、科技和愛，展現台灣價值。

「統就反獨、獨就反統！」呂秀蓮說，她認為應要重新檢討兩岸關係，掙脫統獨爭議，這項議題糾纏了3、40年，相當內耗。她還意有所指表示，有人以為抗中就可以保台，事實上愈抗中台灣愈陷入危機，大陸有14億的人口，愈刺激就累積愈多的敵意來對付台灣。

呂秀蓮認為，台灣和中國的關係，就如同烏克蘭和俄國，皆是遠親近鄰，她強調人民和人民不應該有仇恨，台灣應該要珍惜自由民主，不要揮霍。不過她也表示自己有信心，只要大家一起努力超越黨派、族群，就能建構和平和愛的台灣。

最後，呂秀蓮指出，現在很多國際媒體等著聽台灣人民的聲音，台灣要和平的人應站出來，所有事情可以解決。烏克蘭最終仍要靠談判，結果可能會接受中立國的安排，但早知如此何必當初呢，台灣在中美兩強之間的角色不是別人的棋子，美國看上台灣是因為台灣離中國近，台灣最近如果不和平，就可能成第二個戰場，「但台灣頭到台灣尾就這麼短，不能有戰爭。」