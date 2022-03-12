中部第一梯次新制教召，有422人收到教召令，12日一早至中午在二林高中旁代管公設地完成報到，展開為期14天的精實教育召集。（謝瓊雲攝）

中部第一梯次新制教召，有422人收到教召令，12日一早至中午在二林高中旁代管公設地完成報到，展開為期14天的精實教育召集。（謝瓊雲攝）

中部第一梯次新制教召，有422人收到教召令，12日一早至中午在二林高中旁代管公設地完成報到，展開為期14天的精實教育召集。（謝瓊雲攝）

今年起新制教召上路，一次為期14天，才剛試行就已被稱為「史上最硬」教召，中部第一梯次12日起在二林舉行，共有422人到彰化二林高中旁臨時營區集合報到，有人齊聲高喊「戰力強」，也有人由家長陪同報到，坦言心情不太好、很悶，展現兩樣情。

陸軍步兵第257旅為中部第一梯次新制教召試行單位，3月12日至25日在二林高中代管公設地實施；收到教召令有9成為彰化子弟、1成來自南投縣。

不少人一大早就由家長開車陪同前來報到，有人和家長依依不捨道別，也有人坦言心情很悶，工作生活安排都被打亂，但也只能接受並請公假因應，家長則說，就當成兒子出門露營去了。

一群剛從成功嶺退伍的通訊兵，統統收到教召令，乾脆相約11點集合一起報到，14人同梯入伍、退伍，又同梯教召，齊聚報到處大聲報數，高呼口號「戰力強、戰力非常強」，還開心展示隨身攜帶的防蚊液、吹風機、手機和香菸等，讓原先緊繃肅穆的氣氛瞬間輕鬆不少。

國軍今年起採局部試行新制教育召集，以作戰區為單位，驗證「新制14天」教召訓練，藉「後退先用」為原則，將原先「2年1訓、每次5至7天」調整為「年年施訓、每次14天」，以強化教育召集訓練強度，堅實後備動員基礎戰力。

十軍團指揮部指出，全程採「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，課程重點在於軍職專長複訓、編制武器射擊、戰鬥教練與戰備任務訓練等要項，並新增行軍宿營、戰傷急救等科目，強化專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，磨練幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以提升訓練成效，厚植後備戰力能量。

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