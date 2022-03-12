台東縣政府農業處培育出600株「金城武樹寶寶」，今天送民眾帶回家栽種。（莊哲權攝）

台東縣政府農業處培育出600株「金城武樹寶寶」，今天送民眾帶回家栽種。（莊哲權攝）

聲名遠播的台東縣池上鄉金城武樹─茄冬樹將有後代子孫開枝散葉，台東縣政府農業處去年底在金城武樹下蒐集種子，經過2個月細心呵護，培育出600株「金城武樹寶寶」，於今天植樹節贈送給民眾，希望延續「前人種樹，後人乘涼」的無私精神，民眾索取踴躍。

台東縣政府農業處林務科長李志鵬說，這棵位於池上伯朗大道棵茄冬樹，是池上老農吳阿木10幾年前為了讓農民乘涼休息所種，2013年拍廣告，被藝人金城武一坐成名，成為最熱門的觀光景點之一，但是也為農民造成許多困擾，不過後來的子孫轉念，認為對池上觀光有幫助，因此加以撫育、保護。

李志鵬表示，縣府農業處去年底便派員到金城武樹下撿拾種子進行培育，經過2個月的細心呵護，發芽率約有9成5，12日配合縣府與台東林管處辦理「森活市集─植樹節」活動，將已經長到約10公分高的金城武樹寶寶帶回家栽種，希望將「前人種樹、後人乘涼」的無私精神傳遞下去，茄冬樹可做為盆栽，若是種在土地上，就可成為遮蔭的大樹。

金城武樹在2014年7月23日曾遭颱風連根拔起，引發各界關注，池上鄉民搶救，長榮航空從日本請來樹醫師救治，成功救回，當時也有陳姓農民枝葉中尋找10幾顆種子，成功培育3株幼苗，目前尚有1棵存活，已有2公尺高。

12日在台東森林公園舉辦的植樹節活動，除了贈送600株金城武樹苗以外，也發送紅竹、矮仙丹、梔子花、桂花及茶花等共3000株苗木，縣長饒慶鈴呼籲民眾平時多種樹，並選用友善環境紙製品，營造台東成為「森林之都」。

縣府也頒贈長期以實際行動造林及保育環境的人士獎牌及致贈禮品表達感謝，計有森林公園綠地養護人員黃明和、森林公園育苗人員王翰平及王秀玉、優良造林戶胡貴妹及蕭美琴、新武呂溪魚類保護區志工隊長胡森雄及長期擔任受保護樹木修枝維護工作的吳宥蒼等人獲獎，由台東林管處吳昌佑處長頒獎。