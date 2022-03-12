小英青年軍成軍 帶領莊瑞雄單車行腳屏東

「屏東雄讚－小英青年軍」於今日上午9點於東港東隆宮誓師成立！由屏東縣小英之友會總會長汪輝授旗給來自里港的小英青年軍代表張育豪。總共50部腳踏車自東港東隆宮啟程，帶領著莊瑞雄參選屏東縣長、讓屏東超越屏東、屏東超越高雄的理念與決心，行遍全屏東！

小英青年軍在2020年蔡英文總統競選連任時，就曾以騎腳路車的方式在屏東各地為小英總統宣傳競選理念，並代替小英總統尋求屏東縣民的支持，最終屏東縣也開出了317,676票的得票數，成功幫助小英總統競選連任。

屏東出人才，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，還有我們前立法院長蘇嘉全都是屏東人，執政多年，人才濟濟，人才要一直培育，屏東才會好，台灣才會棒。而小英青年軍的理念是愛台灣、愛屏東。台灣是我們的家，我們有責任把家撐起來，在變動的國際環境、變化的世界局勢當中，堅持自由民主的理念、捍衛本土價值，把國家守好。同樣的，屏東是我們的故鄉，這二十幾年來，因為屏東人願意支持民主進步黨，讓屏東一天比一天更進步，讓作為「屏東人」一天比一天更光榮。我們的氣溫比別人高，志氣也比會別人更高。

莊瑞雄表示，小英總統說過「英派」不是屬於一個人、一個派系、或一個政黨，而是每一個在這塊土地上，認真生活、勇於做夢的人，我們要讓自己「變成一個最好的選項」。同樣的，屏東小英青年軍也不是誰的青年軍，是所有關心屏東、熱愛台灣的年輕人的組合，我們也一樣會聚在一起，讓自己成為最好的選項。

莊瑞雄說，這一次屏東縣長選舉，民進黨有三個人參選，每一位都很優秀。莊瑞雄是典型的屏東農村子弟，在屏東長大，到北部打拚，有了成就，再回到屏東來貢獻自己。莊瑞雄會努力，讓自己成為「最好的選項」，讓屏東小英青年軍和莊瑞雄一起拚，一起集結更多好朋友，愛國家、愛故鄉、愛台灣、愛屏東。

「屏東雄讚－小英青年軍」於今日上午9點於東港東隆宮誓師成立，總共50部腳踏車自東港東隆宮啟程。（戴志揚翻攝）

現在適逢民進黨屏東縣長黨內初選，小英青年軍，因為認同莊瑞雄委員競選屏東縣長，超越高雄的執政理念，決定再次以騎腳踏車的方式，複製為蔡英文總統競選連任時的模式為莊瑞雄委員宣傳競選理念。

莊瑞雄最後表示，在他持續的努力下，屏東縣已爭取到了科學園區與高鐵、捷運，未來的屏東一定會超越現在屏東，也一定會超越高雄！