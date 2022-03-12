彰化芳苑鄉斗苑路上一處鐵皮豬舍昨天中午傳出大火，火勢雖迅速在20分鐘內控制，場內的20頭豬全數遭大火燒死。（彰化踢爆網提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芳苑鄉斗苑路上一處鐵皮豬舍昨天中午傳出大火，火勢雖迅速在20分鐘內控制，場內的20頭豬全數遭大火燒死。（彰化踢爆網提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芳苑鄉斗苑路上一處鐵皮豬舍昨天中午傳出大火，火勢雖迅速在20分鐘內控制，場內的20頭豬全數遭大火燒死。（彰化踢爆網提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉頂廍村斗苑路一處鐵皮豬舍，11日中午傳出火警，陣陣白色濃煙直竄天際，火勢一發不可收拾，消防局火速到場佈水線灌救，迅速在20分鐘內控制火勢，不過豬圈內豢養的20頭豬因無法逃生，全都葬生火窟。

火煙傳出後，洪姓養豬戶接獲居民鄰居通知，匆匆趕回養豬場關心，但因火勢猛烈，無法趨前靠近，只能聽著毛豬在場內不斷慘叫哀號，等火勢撲滅後毛豬已全部死亡，部分還燒到皮開肉綻、渾身焦黑，令洪男十分痛心。

附近居民表示，鐵皮豬舍上方有裝置太陽能板，因此也增加了救火的難度，但不知什麼原因導致火災，懷疑是太陽能光電板短路引起，才會突然就冒出大火濃煙。

彰化縣消防局第四大隊指出，11日中午12時01分接獲通報，芳苑鄉斗苑路一處鐵皮臨時搭建的養豬場大火，出動二林、芳苑和大城分隊共30名消防員和14輛各式車輛到場佈水線射水，到場時豬舍已陷入全面燃燒，所幸無人員受困。12時20分迅速控制火勢，並於12時45分完全熄滅，現場燒毀4.5坪鐵皮豬舍、並有20頭豬慘遭大火燒死，起火原因仍有待調查釐清。