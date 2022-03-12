大S和汪小菲10年婚姻劃下句點，恢復單身106天後，宣布與大她7歲的前男友「酷龍」成員具俊曄再婚，日前直播談到大S時，聲稱「自己只有一個兒媳，沒有新兒媳」，不過今（12日）在抖音上發布一支影片，提到一句話立刻被網友狂酸「妳前兒媳婦做到了」。

張蘭今（12日）在抖音上傳一段影片，只見她抹上一貫濃妝，心情看起來頗佳，似乎不受近日大S再婚紛擾影響，更在影片中分享一段話：「人生啊！兩個境界，一個知足，一個知道，知道讓你活得明白，知足讓你活得幸福，咱們都應該知足感恩」，未料卻遭網友狂酸：「妳兒子沒活明白，但妳前兒媳婦做到了」，嘲諷意味相當濃厚。

張蘭表示做人要知足感恩，卻被網友狂酸「妳兒子沒活明白」。（張蘭抖音）

張蘭曾公開稱讚大S個性正直又善良，未料汪小菲和大S離婚後，就傳出和小14歲女星張穎穎互動親密，讓她親上火線向造謠者放話，如果再亂傳消息不排除提告，更表示自己非常思念大S，強調「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，否認汪小菲有新歡，不過當大S宣布再婚前男友「酷龍」成員具俊曄，她僅在社群平台發文感嘆「人生不停輾轉」，隻字未提大S。

前妻大S再婚不見汪小菲發表任何意見，前知名狗仔葛斯齊爆料遭張穎穎「家規管束」，其中一點就是「酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬（約新台幣2500萬）」，對此，張穎穎日前反擊：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，對於被網友怒嗆是否「知三當三（明知是小三還要當小三）」？她也直接回應：「不是」。