俄羅斯入侵烏克蘭邁入第17天，雙方第三輪談判仍未見進展。瑞士信貸亞太區副主席陶冬表示，這次西方國家雖未有軍事干預，但各國對俄羅斯祭出空前的經濟制裁，出招之兇狠令人難以想像，預估俄國今年GDP至少萎縮10分之1，明年經濟也會受衝擊；他認為，俄羅斯總統普丁「精於戰術、拙於戰略」，無論烏克蘭戰事最終勝負為何，普丁已經輸了。

2000年3月，普丁贏得總統大選。陶冬在微博發布《經濟通通訊社》專訪內容提到，普丁進行第一次總統選舉，霸氣喊出「給我20年，還你一個強大的俄羅斯。」

「俄羅斯一路經歷了蘇聯崩潰，葉爾欽怠政、經濟改革失敗、盧布暴貶、國有資產賤賣、民生凋蔽之後，一位強勢的領導人誕生了。」

陶冬表示，在普丁進行一系列雷厲風行的改革，又因為他的果斷、睿智、冷靜的性格，以及不酗酒，俄羅斯竟然出現一首超人氣歌曲《嫁人就嫁普丁這樣的人》，把他推向國民偶像的寶座，深受俄國民眾擁戴。

在過去20年，普丁鐵腕治國，打破商業寡頭壟斷經濟和干預政治的亂局，並推出土也改革、稅制改革等經濟措施，逐漸扭轉葉爾欽時代的頹勢。

陶冬指出，俄羅斯的經濟發展主要受惠於的石油價格，但因政策環境不佳，企業投資始終不理想，導致俄國的工業基礎一直在衰退，貧富差距相當嚴重，普通老百姓購買力受到限制。

他分析，俄羅斯10％的富人掌握著全國83％的財富，其中最富有的1％，掌握全國60％的實物及金融財富，而有2000萬人生活在收入的貧困線之下，顯見「俄羅斯財富集中度位居世界第一」。

在普丁當上總統的前兩任，俄羅斯的經濟成長最好，受惠於石油價格和經濟改革，俄羅斯在2000～2008年的GDP（經濟成長率）達到5.8％，成為俄羅斯30年來經濟成長最快的10年，躋身金磚五國。

但2008年全球金融風暴對於俄羅斯的打擊很大，加上當局腐敗盛行、投資不足、收入成長低於預期，經濟成長力道之後一直無法恢復。

陶冬坦言，2014年普丁入侵烏克蘭的克里米亞地區，遭到西方國家的制裁，導致經濟前景雪上加霜，這次對烏克蘭進行軍事行動，儘管戰局尚未明朗，「但是我認為普丁已經輸了！」

「普丁這次對烏克蘭的用兵定義為『特殊軍事行動』，試圖透過武力解決這十幾年來未能在談判桌上解決的問題，也就是制止北約進一步東擴，以及推進烏克蘭非軍事化。」

陶冬說，出乎普丁意料的是，不僅烏克蘭強烈抵抗，西方國家也放棄軍事干預，但卻出重手經濟制裁。現代戰爭的概念似乎發生變化，戰爭不僅包括軍事行動、經濟制裁、外交聯盟，甚至還有訊息戰和媒體戰等。

陶冬表示，西方對俄國的經濟制裁還有許多細節未出爐，不過貿易制裁加上將俄國部分銀行踢出SWIFT支付系統，俄羅斯今年GDP起碼萎縮10分之1，明年日子可能也不好過，可以說俄羅斯經濟被排除在全球之外，是傷筋動骨的大事。

「烏克蘭危機帶來最大的意外是，歐洲迅速、一致倒向美國懷抱。」陶冬認為，過去冷戰結束後，德、法為首的歐洲國家，試圖擺脫美國的影響，推出共同貨幣歐元，推動歐盟共同市場以及財政一體化，尋求歐盟自主外交，建立歐洲防衛力量等，歐洲對俄戰略也與美國有所美國，甚至在部分領域直接與俄國合作。

他提到，普丁出兵烏克蘭，動搖了歐洲對俄羅斯最基礎的善意與信任，並引起民情轉向，歐洲各國罕見一致同意對俄羅斯實施經濟制裁，這種同仇敵愾的力量以及出招的兇狠，在之前是不可想像的。

過去一直不願加入北約的芬蘭、瑞典，開始討論申請加入北約，而過去標榜中立的瑞士也加入金融制裁俄羅斯的行列，格魯吉亞與摩爾多瓦也申請加入歐盟。

陶冬強調，普丁這次出兵在於擴大俄羅斯的戰略緩衝空間，但無論烏克蘭戰事最終勝負為何，從俄羅斯的地緣政治空間來看，已經被壓縮到1941年以來的最低水平，並認為，「普丁精於戰術、拙於戰略」。