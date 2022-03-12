新北市於今（12）日辦理111年全台首場的高中課程博覽會，副市長劉和然出席活動，並發布新北在地就學人才培育四大政策。（教育局提供）

新北市於今（12）日辦理111年全台首場的高中課程博覽會，副市長劉和然出席活動，並發布新北在地就學人才培育四大政策，包含在地就學大聯盟、頂尖產業特色班群、校校雙聯學制以及自主學習數位專區。同時也發布新北「學習不繞路」十二年國教課程成果手冊，展現產官學共同努力的豐碩成果。

劉和然表示，新北在地就學率110年已提升至7成，未來持續透過各項人才培育政策，讓在地就學率達到8成以上。新北市推動在地就學人才培育有四大政策。首先是在地就學大聯盟計畫，透過社區高、國中教學資源共享，辦理課程、社團活動、藝才班參訪及講座等項目，鼓勵國中生就近就學。第二則是讓每所高中規劃成立對接國內外頂尖產業的特色班群，跟上時代潮流。

此外，透過與國外簽訂雙聯學制，對準未來產業脈動與國際接軌，讓學生適性揚才。與大學鏈結部分，建置自主學習數位化專區，讓孩子修習國內外大學線上課程，享有同等多元修課機會及學習歷程檔案診斷，加深親子對學校辦學認同。

活動中所發布的新北「學習不繞路」十二年國教課程成果手冊，包括新北結合產官學界合作研發的素養導向命題與教案，以及全國首創的創新教育加速器中學校以跨校跨領域合作方式，展現課程教學及學習豐碩成果。

而今日課程博覽會開幕也邀請到國立陽明交大校長林奇宏，對未來高等教育挑戰與機會專題演講，當日亦由師生對新課綱中校訂必修、多元選修、自然與社會探究與實作的亮點課程與學習歷程檔案成果進行發表，更邀請大學教授以育才選才觀點提供諮詢與回饋，讓在場家長與學生收穫滿滿。

中和高中塗孟芊同學的媽媽表示，孩子選擇就近入學，有更多時間準備課業自主學習、參加社團、強化外語能力及參與周末大學共創課程。看到新北市推動新課綱素養導向命題與教案成果、雙聯學制及校訂創新特色課程，也感受到學校在落實新課綱及追求卓越在地就學品質的用心。

參與課程博覽會發表的新北高中林佑璇同學表示，本次發表課綱首次實施的自然探究與實作學習成果，在課堂上不僅學習「建立模型」的探究能力，更廣泛閱讀科學史及相關文章，操作實體模型以建立科學概念，這是國中以前未曾體驗過的學習歷程，相信自己可以具備未來升學與工作需要的軟實力。

教育局表示，新北市111年度3月起辦理「就近讀，竭盡學-學習不繞路」一系列的在地就學系列推廣活動，相關活動訊息已公告於新北市中等教育資源網，歡迎學生及家長下載踴躍參與。