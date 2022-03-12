苗栗縣政府文觀局舉辦公益書畫作品展覽標售，全部321件作品都標售出去。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局舉辦公益書畫作品展覽標售，12日舉行抽籤分配書畫作品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局舉辦公益書畫作品展覽標售，12日由副縣長鄧桂菊主持抽籤分配書畫作品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局與12個藝術團體共同發起「施情畫義、千動愛心」愛心義賣書畫展，經過1個多月的公開展覽，全部321件作品都標售出去，其中包括2件競標作品，12日上午舉行標售畫作抽籤分配活動，將所有畫作一一分配給參加義賣的熱心民眾，讓大家帶著滿滿的愛心回家。

苗栗縣政府舉辦第7屆「施情畫義‧千動愛心」美術特展，獲得12個藝術團體支持，標售所得全部捐助縣內幼安教養院等7家慈善機構，從今年元月21日起，在文化觀光局展出全部321件藝術家捐贈的藝術品，由熱心民眾標購，獲得各界踴躍響應，全部畫作都已標售出去。

全部321件書畫作品中，有2件競標作品，12日由苗栗縣副縣長鄧桂菊公布2件愛心義賣競標作品得主，其中「疫情防疫安」作品以5500元得標、「嘉義公園」以6700元得標，另外319件作品則以抽籤方式決定得主。

副縣長鄧桂菊表示，本次義賣活動順利舉辦，要感謝台電通霄發電廠及中油公司探採事業部持續贊助，讓這項活動得以延續，並也感謝藝術家無私的奉獻，讓愛延續下去，幫助更多需要幫助的人。

文觀局提醒，獲得作品名單將公佈於苗栗縣政府文化觀光局官網及7家慈善機構網站，請參與民眾於3月15日至3月25日上午9時至12時，下午1時至4時，憑「作品兌換券」至苗栗縣政府文化觀光局領取作品，未能於期間內領取者，請聯絡苗栗縣政府文化觀光局展演藝術科，統一代寄送。