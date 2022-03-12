光復高中與泰山高中HBL四強賽，光復陳將双拿下全場最高25分。（新竹市政府提供／羅浚濱新竹傳真）

光復高中與泰山高中HBL四強賽，市議員李妍慧到現場觀賽加油。（李妍慧提供／羅浚濱新竹傳真）

HBL高中籃球聯賽光復中學12日在4強賽中，率先以78比63打敗泰山高中，晉級冠亞軍戰，賽後總教練陳定杰賽後表示，這是最靠近冠軍的一刻，也是最艱難的一刻，市長林智堅驕傲光復高中贏得賽事，13日冠軍賽將親臨現場，為光復高中加油打氣。

「新竹人都會記住這個光榮時刻，為光復籃猿感到驕傲！」市議員李妍慧親自到台北小巨蛋現場，穿上球隊LOGO應援T恤、應援口罩，與加油團呼喊「風起猿湧！新竹之光！光復高中！」的加油口號，喊到嘶聲力竭，也壯大勝利的氣勢。

李妍慧說，光復籃猿為了今年比賽做足充分準備，打出精彩的一場比賽，首度拿下HBL冠軍賽門票，也創下新竹市最佳成績，相信氣勢會延續到13日的冠軍戰，「我對他們有十足的信心！」

光復高中球員陳將双此役攻下最高25分，與隊長張俊生組成「雙生連線」，張快攻、雙手爆扣拿下17分，2人表現精湛，讓李妍慧說「加油團不只女性，連男性都被他們迷倒了！」

「定杰總教練說，希望能夠讓我來到小巨蛋，而他也做到了！」林智堅表示，去年四強賽事，在小巨蛋感受到高中籃球聯賽的震撼性，那時就與球員約好，今年以冠軍作為標的，要再來一次，為球員加油。

「四強賽是球員的進化再進化，也是每個球員一生一次的HBL！」總教練陳定杰表示，光復高中從短短三四年進入冠軍賽，大家都很感動，成果都是這幾年累積，最難的第一場已經過去，相信後續球賽會很順利。

帶隊教師何長仁說，四強賽雖然一度領先，但泰山高中緊緊咬住比分，強化防守壓迫與進攻速度，上場球員並未掉以輕心，將每一球都處理好，就是勝負的關鍵，希望13日能夠保持這個節奏。