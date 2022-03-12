台灣生物產業發展協會主辦一年一度的「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」，自即日起至4月20日止受理報名。台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展實績實力，每年也能從參選及獲獎名單中，讓國際看見台灣生醫產業發展趨勢，見證產業多元發展，及優異的創新研發成果及實力展現。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人－臺北醫學大學張文昌董事長指出，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，獎項評選作業嚴謹，分為初審、簡報審查、複審及決審等階段，並由產官學研各界專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。獲獎廠商將可於今年七月生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由盛大知名國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，擴大優秀企業國際曝光度，百尺竿頭，更上一步。

今年傑出生技產業獎將擴大徵選，「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「年度產業創新獎」等三大獎項，皆將針對廠商領域分開評選，歡迎更多企業或技術團隊踴躍參加選拔，以表揚更多優秀生技企業及對於生技產業發展有重要貢獻者，加速台灣生技產業發展。