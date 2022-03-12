近年來有許多名人、藝人相繼罹癌過世，花蓮門諾醫院醫師表示，許多癌症初期沒有明顯症狀，容易被忽略，醫師舉「肺癌」發現時許多已屬晚期，近年來因低劑量電腦斷層肺癌篩檢效果卓越，惡性肺部結節可被及時發現，建議民眾可接受低劑量檢查，確保治療黃金期。

隨著工作環境、空氣汙染、抽菸人口等因素，肺癌蟬聯11年十大致死癌症榜首。門諾醫院胸腔科醫師許智凱表示，肺癌不僅早期無症狀、也不容易發現， X光檢查容易有死角，如果是低於1公分以下的腫瘤或是躲在心臟、血管、肺臟後方的小腫瘤，很難被看見。

許智凱表示，低劑量電腦斷層檢查，就是腫瘤在很小的結節時就可以被發現，進而做進一步的處理跟治療。其低劑量電腦斷層大約是10-15張X光片的輻射量，輻射量低於傳統電腦斷層的輻射風險，民眾不必過度擔心。

此外，近來傳許多名人、藝人相繼罹癌過世，由於許多的癌症初期沒有明顯症狀，較容易被忽略，往往等到有症狀就醫時又為時已晚。門諾醫院健檢中心主任黃繩龍提醒，30歲以上民眾，可善用政府所補助的免費健檢項目。

黃繩龍表示，政府補助許多免費健檢項目，40歲至65歲每3年可接受1次免費健康檢查、65歲以上則是每年1次，可以善加運用；衛福部國民健康署也補助大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌等4大癌症檢查，50歲到74歲每2年可以進行1次糞便潛血檢查。

45歲到69歲的女性，或40歲到44歲且二等親內曾罹患乳癌的女性，每2年可以做1次免費乳房X光攝影；30 歲以上女性每年可進行1次子宮頸抹片檢查；30 歲以上且有嚼檳榔或吸菸者，或是18歲以上有上述習慣的原住民，每2年1次可進行口腔黏膜檢查。

肺癌、肝癌、胃癌等雖未列入補助，民眾還是可安排自費檢查，黃繩龍建議，若家有遺傳因子，或生活作息長期不規律等，可每3年選擇1項檢查，「早發現，早治療」！