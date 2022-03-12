大陸官媒新華社報導，12日是國父孫中山先生逝世97周年紀念日，兩岸都是植樹節，大陸北京、上海、南京、廣州、武漢等地各界人士，舉行簡短莊嚴儀式紀念，深切緬懷偉大的民主革命先行者。

大陸首都各界上午10時30分，會聚北京中山公園中山堂，參加儀式人士在孫中山先生塑像前肅立默哀並三鞠躬。大陸全國政協副主席汪永清代表中國人民政治協商會議全國委員會，大陸全國人大常委會副委員長、民革中央主席萬鄂湘代表中國國民黨革命委員會中央委員會，中共中央統戰部副部長陳旭代表中共中央統戰部，北京市副市長談緒祥代表北京市政府，民革中央副主席、民革北京市委會主委王紅代表中國國民黨革命委員會北京市委員會，向孫中山先生像敬獻了花籃。紀念儀式由大陸全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦主持。全國政協、中共中央統戰部、民革中央、北京市等方面負責人出席儀式。

上午9時，江蘇省暨南京市各界人士前往中山陵舉行謁陵儀式，紀念偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生逝世97周年。拜謁各界人士拾級登上陵頂祭堂，在中山先生坐像前肅立，行鞠躬禮。儀式由民革江蘇省委主持，省市人大常委會，省市政府，省政協副主席周繼業暨省市政協，中共江蘇省委統戰部、南京市委統戰部，民革江蘇省委、民革南京市委有關領導，分別向中山先生坐像敬獻花籃、繞靈寢一周緬懷孫中山不朽業績。

上海紀念活動在香山路的孫中山故居內舉行。孫中山故居庭院中央，擺放著上海市政府、市政協、中共上海市委統戰部、民革上海市委和中國福利會等敬獻的花籃。市領導鄭鋼淼、高小玫、陳靖、李逸平和各界代表在孫中山先生銅像前肅立並三鞠躬，深切緬懷革命先輩的不朽業績。

廣東省、廣州市紀念活動在廣州市中山紀念堂舉行儀式。廣東省人民政府副省長張新代表省、市人民政府，廣東省政協副主席林雄代表省、市政協，中共廣東省委統戰部副部長龐國梅代表中共省、市委統戰部，民革廣東省委會專職副主委黎智明代表省、市民革，分別向孫中山先生銅像敬獻花籃。

湖北武漢辛亥革命博物院（籌備處）則是聯合南京孫中山紀念館共同舉辦「中山陵——不朽的經典」圖片展，通過百餘幅珍貴的歷史圖片，多角度展示了中山陵精美的建築構造，體現出了陵園極高的藝術價值和深厚的文化底蘊。