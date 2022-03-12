臉書近期流傳一部影片，事發地點位於泰國，影片中有3名黑衣人自廂型車衝下，毆打路邊女子，據了解，事故起因為感情糾紛，疑似是現任女友不爽前女友，便撂人動粗，但影片曝光後，網友全歪樓聚焦在受傷女子的好身材。

據泰媒《SANOOK》報導，臉書粉專「อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 3」11日上傳一部影片，透過影片可見，一輛黑色廂型車停在路邊，有3名身穿黑衣的男子不管三七二十一，突然下車攻擊走在人行道上的女子，女子雖奮力抵抗，但因身形差距而被推倒在路邊，同行的女友人也遭波及。

影片中，女子控訴她與閨蜜等3人走在路上被攻擊，而攻擊她們的人是正是她前男友的現任女友，因為縱使她與前任分手，前任仍會派人跟蹤她；女子也不滿地表示，不管基於甚麼原因，任何人都不該這樣被對待，影片的最後也貼出她與友人受傷的畫面。

透過該些照片可見，其中一名身穿爆乳黑色繃帶裝的短髮正妹，胸前與右手臂留下一長條的紅色擦挫傷，胸前的傷痕橫跨左右乳房，另名褐色長捲髮的女子則是手肘整圈破皮紅腫，相當怵目驚心。

女子遭到黑衣人毆打，雪白的胸前留下長條狀的紅色擦傷。（翻攝臉書「อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 3」）

而影片曝光後，有一票網友認為，在另一方出面說話前，不該對事情下定論，但不支持暴力行為，還有一票網友全都聚焦在受傷女子的好身材，紛紛心疼地留言表示，「如此美麗」、「快看影片的後面」、「奶」。