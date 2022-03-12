六堆運動會接軌奧運、首次納入霹靂舞項目，吸引不少大小選手報名參加。（林和生攝）

六堆運動會趣味競賽挑擔奉飯，展現客家先民忠義精神。（林和生攝）

第57屆六堆運動會於12日起一連2天在屏東竹田鄉熱鬧登場，今年共有18項賽事、吸引超過5000名選手報名，在在皆是歷屆之最，其中接軌奧運項目的霹靂舞與攀岩更首次納入比賽，參賽選手直言「非常新鮮」。

六堆運動會過去被譽為「大武山下的小奧運」，是六堆人每年必定朝聖的運動盛事，更是南部客庄特有文化記憶，不但能鍛鍊體魄，也將傳承百年的先民精神發揚光大，每屆就像接力賽一樣、一棒一棒傳承，讓六堆文化永續。

作為東道主的傅民雄表示，此次除了籃球、桌球、棒球等大眾熟悉運動賽事外，今年更與國際接軌，新增奧運項目和新穎主流賽項，包括霹靂舞、攀岩、幼兒滑步車、馬拉松等，將傳統與創新融合，展現運動會兼容並蓄精神。

傅民雄說，近年來六堆運動會已被提升當作六堆文化品牌經營管理，邀集體育、行銷宣傳及在地產業等各界人士參與和投入，致力「組織升級、賽事升級、參與升級」，將傳統與創新融合，同時讓六堆在地選手於培育過程中被看見，透過運動會陪伴選手們一起成長、凝聚六堆向心力。

首次舉辦的霹靂舞，參賽選手年紀最小僅6歲，上場後隨著節奏感十足音樂扭動身體，一點也不怯場，贏得眾人歡呼；其他舞者也使出渾身解數，翻滾、迴旋，一舉一動牽動觀眾情緒，精彩表現也讓台下掌聲不斷。

雖全台疫情趨緩，但主辦單位仍不敢大意，除進入會場採實聯制外，更提供酒精消毒，傅民雄承諾，在防疫優先前提下，會絞盡腦汁將賽事辦好，可望完整呈現客家精神，更開創客家風華。