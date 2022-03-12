學習歷程檔案政策上路後，狀況不斷，近日更爆出台北科技大學開辦製作課程與營隊，引發關注。為此教育部高教司行文各大專校院，要求各校嚴加督導，防範歪風再起，但高中教師無法接受，認為爭議不斷，乃源自於教育部失職，導致升學與考招完全掛勾，苦的仍是學子與家長。

教育部近日行文各大專校院，要求各校確實督導校內學系與相關單位，辦理營隊或相關活動時，如涉及學習歷程檔案之準備或充實，不得收費，亦不可授予參與證明方式，以避免違反招生倫理及破壞招生公信。如違反規定，將納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的參據。

對此，教育部進一步表示，樂見各大學積極協助高中生探索興趣及了解學系特色，但如果在辦理相關營隊或活動時，明示或暗示學子「付費」參加活動，可獲得「參與證明」當作學習歷程檔案，或學會如何製作大學喜歡的備審資料，將來在參加個人申請時，有利於獲得大學青睞，將會衍生嚴重的「招生倫理」問題，因此特別提醒不得不慎。

新北高工教師黃耀南表示，以四技二專甄選入學來說，學習歷程檔案在錄取分數上，占比高達5成，他身為高三學生家長，也很清楚知道坊間不少補教業者在指導製作學習歷程檔案，包套收費高達新台幣2萬元。

黃耀南提到，對於考生與家長來說，升學當然是優先考量，為了考上好學校，因此秉持著不得不的心態，去購買這些昂貴的升學服務。

如今考招制度已完全掛勾，「政策在前面，主要是教育部失職！」黃耀南呼籲教育部有所調整，至少不要強制執行這起政策，讓升學變得功利化，或是逐步改善之後，在提供學子作為升學使用，也為時不晚。

全國高級中等學校教育產業工會祕書長許麗吉認為，學習歷程檔案最大問題，在於假設高價收費製作，確實不可取，但北科大事件僅為單一個案，教育部為此行文各大學，要求不得提供學子參與活動證明，未免矯枉過正。