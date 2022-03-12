北市30多歲女確診，足跡曝光。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今新增1例本土個案（案21359），北市衛生局表示，案21359為案21295的親屬，因案21295及21296曾於2月27日至案21359家中拜訪，北市衛生局安排擴大採檢，11日PCR陽性確診，Ct值28，目前無症狀，已安排收治住院，已匡列密切接觸者3人居家隔離，採檢結果2人陰性、1人檢驗中。

衛生局公布案21359於3月7至11日間所涉台北市公共場域足跡包括：小南門福州傻瓜乾麵延平總店、利來鮮果豆花冰品專賣店、健誠大藥局、財哥福州麵、環南綜合市場戶外空地，相關足跡皆已完成環境清消。

衛生局表示，截至今(12)日中午12時止，有關新北市本土案21260與台北市本土案21295及21296，北市衛生局已匡列密切接觸者9人居家隔離，2人採檢結果為陽性(即案21295及21296)、7人為陰性，並擴大採檢81人，採檢結果1人陽性(即案21359)、17人陰性、63人檢驗中。