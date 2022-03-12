台積電是台灣半導體產業領頭羊，有「護國神山」的美譽，更是全球晶圓代工龍頭，佔據全球5至6成的供應量。日前就有一位在德國工作的台灣網友透露，因為台積電差點讓他失業，更指出一旦台灣晶片產業停擺，估計會造成德國上百萬工人失業。

原PO昨（11日）在《Dcard》以「台積電讓在德國的我要失業了」為題，PO文指出，公司宣布6月過後，一周只要上4天班，即便公司有技術、設備、前景、資金和客戶，但偏偏沒有晶片，導致當地供應鏈已經持續斷鏈很長一段時間，都是靠著原本的庫存苦撐，「但晶片的供應狀況卻遲遲無法改善，公司算算再以這樣的速度出貨下去，到六月底庫存就差不多要見底。」另外，原PO也從來自捷克的同事聽到，同樣因為晶片短缺，他們那邊的某機車製造商也已經被迫停工。

原PO透露，自己目前任職的公司，在德國有106年的歷史，且在40多個國家擁有50多間子公司，如今因爲晶片的不足，導致整個產線無法再供應新的設備，演變成雖然不斷有訂單，但卻沒產品可賣的窘境。

由於目前全球有7成的晶片供應量來自台積電和三星，其中台積電就佔了全球供應量的5至6成，德國《商報》就曾報導，「假設台灣晶片產業停擺，只需要短短幾天，電子產品廠商就得關門，上百萬工人就會失業。」

台積電的重要性，也讓原PO沾光，只要一提到晶片相關問題，同事就會對他投以熱烈的眼光，「我覺得每次被看都還滿爽的，走路有風，只能說目前台積電在德國人心裡真的逆天強大。」目前德國政府已經出手，幫忙補貼薪水給員工，估計持續到晶片供應恢復。

但也因為這次的事件，讓PO忍不住呼籲台灣政府，「趁台積電對全球，特別是那些已開發國家還有這麼大影響力的時候，如果真心想做什麼，就趕快去做吧，以目前的情況來說，是絕對不可能沒有人出手干預的。其它我不敢講，但光德國來說，就必須直接冒著至少全國汽車工業停工、失業的風險。」

原PO接著提到，各國也深知「不可能讓別人永遠掐著自己的喉嚨」，許多歐美國家紛紛開始設立晶圓廠，雖然過程很緩慢，但時間一長，各國擺脫供應鏈斷鏈的威脅，這讓原PO憂心，「屆時台灣究竟還有哪座護國神山，或是競爭力是值得各國出錢、出力去幫助的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台積電其實有很大部分是靠人在撐吧？國外蓋好廠，但人不夠奴的話，我想很難有跟台積電一樣的生產速度吧」、「製程5～10年是追不上來的，台積能到今天的地位花了30年，沒那麼容易取代」、「5～10年絕對是追不上先進製程的，減少成熟製程的依賴倒是可以，但是還是要花大把的錢，不如外包給成熟製程的晶圓廠，如聯電；即使給你追上了，還有良率的問題」。