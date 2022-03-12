教育召集新制受召人員10日上午實施10公里行軍訓練，有國小學童在路旁揮舞國旗替官兵加油打氣。（資料照，軍聞社提供）

面對俄烏開戰，蔡政府最近也推出「史上最硬教召」，除了從7天調整為14天，更加強各項科目訓練。台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，教召確有必要，因為現在常備部隊約16萬至20萬，要抵抗入侵至少要40萬常備役部隊，及後備部隊要整備10萬至20萬人，才能強化常備部隊不足。

林廷輝接受《中評社》訪問時，針對國防與兵役問題提出看法。他指出，現在氛圍還不足以順利延長役期，有人會有危機意識，但還是有人事不關己。「可能要真的等到在台灣發生局部的戰爭，才會讓民眾真的有警覺」，但那時候就來不及了。

林廷輝說，後備部隊是美國希望更加著墨的地方，就像是美國的國民兵。「後備動員這一部分，若沒訓練就上戰場，等同於砲灰」，這是美國最擔心的部分。

至於是否要全民皆兵？他認為，不管男女、年紀等，都要有基本知識，至少要會使用槍枝，要落實軍訓課的內容，所有人在高中以上要知道如何使用槍枝，這最基本，是為了要自保，不是要打敵人，不要只是會做汽油彈。並且強化國防意識，避免搞不清楚敵人是誰。

林廷輝也說，現在義務役4個月訓練不了什麼，應該要配合未來電子化、資訊化的戰場訓練，不是去拔草就好，未來戰爭是資訊化。過去義務役被詬病就是訓練的內容，服兵役都是在做一些不必要。

林廷輝強調，役期至少要6個月。役期時間可以依照兵種、貢獻不同而也不同的役期長度。延長兵役不能讓大家去當工讀生，不能去做雜事，義務役要跟社會現實作結合，也可以依照兵種、貢獻給不同薪水獎勵。