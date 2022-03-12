今天在NBA場上馬刺以104：102險勝爵士，末節打出40：28的攻勢上演逆轉秀，而這一勝也別具意義，因為是馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)生涯第1336勝，正式超越尼爾森(Don Nelson)的1335勝，成為NBA歷史上最多勝教頭，賽後帕波維奇也受到來自各方的祝福，這場勝利堪稱偉大。

Congrats to Gregg Popovich of the @spurs for becoming the WINNINGEST COACH in NBA History! #NBA75 pic.twitter.com/ARH6qdOt5I — NBA (@NBA) March 12, 2022

本季是帕波維奇執教生涯第26年，雖然馬刺戰績並不好，但在帕波維奇的帶領下仍是非常有潛力的球隊，尤其穆雷(Dejounte Murray)的成長有目共睹，他今天為球隊拿下27分9籃板4助攻5抄截的全能表現，幫助球隊強勢擊敗西區排名第4的勁敵爵士，讓米契爾(Donovan Mitchell)的24分顯得渺小。

“You are just an amazing coach and an amazing man.”@SteveKerr congratulates his mentor, Gregg Popovich, on becoming the all-time winningest coach in NBA history. pic.twitter.com/1XlHNJ2fDJ — Golden State Warriors (@warriors) March 12, 2022

在這場比賽結果確定後，爵士教頭史奈德(Quin Snyder)立即上前和帕波維奇擁抱致意，緊接著愛將穆雷也跟上，再來是曾待過馬刺的爵士球員蓋伊(Rudy Gay)，隨後馬刺球員圍住帕波維奇一起慶祝，但已73歲的帕波維奇顯然沒有體力跳躍，沒多久就和球員一起離場。

Gregg Popovich sets regular-season wins record | NBA on ESPNhttps://t.co/C5KlL2nCFi — Cristina Howard (@Cristin65028622) March 12, 2022

帕波維奇成歷史最多勝教練引來外界祝福，其中勇士教頭科爾(Steve Kerr)非常為他開心，他說道：「恭喜你打破執教勝場紀錄，讓我說一聲感謝，謝謝你對我及所有你執教過球員做的事，你讓我們成長，為我們提供經驗，我們在馬刺有過很棒的一段時光！」過去科爾曾效力馬刺與帕波維奇一起合作。