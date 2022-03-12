古裝劇《後宮甄嬛傳》至今仍是許多人心中最經典宮鬥劇，當時更捧紅了「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬和「華妃」蔣欣等；而劇中飾演配角「沈眉莊」的斕曦（本名張凡）在《甄嬛》播出後，成為家喻戶曉的演員，但爆紅後她卻為懷孕生子淡出，儘管產後復出人氣也回不去，近況照大崩壞更讓觀眾都看傻。

大陸女星斕曦當年在《甄嬛》中飾演甄嬛閨密沈眉莊，完美詮釋端莊典雅氣質，活脫像古代走出的美人，在劇中不時有驚豔表現；斕曦曾在節目中透露演沈眉莊的特殊歷程，在電視劇開拍前她和導演鄭曉龍見面，對方看到她的虎牙，直接地表示「虎牙長在甄嬛的嘴裡是可愛，但是長在眉莊嘴裡…」。

儘管導演沒有挑明要斕曦把虎牙處理掉，但敬業的她，細想虎牙和恬靜優雅的沈眉莊人設搭不起來，所以決定在戲開拍前把虎牙磨平；斕曦說為了磨平虎牙，進出診所幾十次，慶幸最後電視劇播出後，她飾演的沈眉莊讓觀眾留下深刻印象。

斕曦爆紅後她卻為懷孕生子淡出，儘管產後復出也回不去，近況照大崩壞更讓觀眾都看傻。(圖/ 摘自微博)

不過，斕曦在《甄嬛》後登上演藝事業巔峰，她卻為了懷孕生子選擇暫時淡出，在休息幾年後付出，錯過當紅之際人氣也不復以往，事後她也坦承無奈又後悔。最近斕曦在直播宣傳產品，穿了一套樸素居家服，臉看起來腫了一圈，體態也較圓潤，讓網友全看傻，不忍感嘆「她怎麼變成這樣了」、「真的是一日不見如隔三秋」、「至少溫婉動人的氣質還是沒變」。