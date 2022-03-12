苗栗縣消防局第2大隊12日下午在竹南鎮獅山親子公園舉辦防火宣導。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊12日下午在竹南鎮獅山親子公園舉辦防火宣導，竹南鎮長方進興到場共襄盛舉。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊12日下午在竹南鎮獅山親子公園舉辦防火宣導。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

12日正值植樹節，苗栗縣政府消防局第2大隊特別安排在竹南鎮獅山親子公園舉辦防火宣導，現場安排哆拉A夢圓滾滾，皮卡丘救救你，佩佩豬衣世代，網紅就是你.....等等多項有趣又好玩的闖關活動，讓小朋友透過遊戲了解防災節能的重要，竹南鎮長方進興到場共襄盛舉，感謝第2大隊用心維護鎮民公共安全。

第2大隊長曹春風指出，近幾年來因為人類過度開發，全球暖化，造成氣候變遷，溫度屢創新高，世界各地不斷傳出重大火災的災情，造成不少人員傷亡， 導致很多家庭破碎。預防勝於治療，一直是消防人員防火宣導的目標，因此，本次防火宣導活動特別選在3月12日植樹節當天舉行。

防火宣導活動共有苗栗縣政府、竹南鎮公所、消防局第2大隊及竹南分隊、竹南救護義消分隊、竹南宣導義消分隊、台電，中油等單位，在竹南鎮獅山親子公園共同舉辦「低碳森活 親子闖關」宣導活動。

第2大隊在活動現場準備了多拉A夢圓滾滾，皮卡丘救救你，佩佩豬衣世代，網紅就是你.....等等多項有趣又好玩的闖關活動，希望能在大小朋友的心理，種下關愛生命健康，環保時尚，防災節能的種子，讓大家一起攜手愛護家園，愛護地球。