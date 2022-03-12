近期的咒術迴戰電影版讓不少人為之瘋狂，紛紛步入戲院欣賞及細品電影版動畫，而不少未看過漫畫及動畫的人，在觀看電影版的咒術迴戰後，也被其劇情深深吸引，近日，一名網友在網路上分享自己與男友看完咒術迴戰後發生的趣事，她表示在與男友進行親密行為時，男友脫口而出了一句經典台詞，讓她好氣又好笑，原PO也上網詢問眾網友，若是大家在行房時聽到會有什麼樣的反應。

與男友恩愛時對方喊了領域展開。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友發文分享自己與男友因為咒術迴戰發生的趣事，原PO表示她在幾天前跟著男友一起去看咒術迴戰的電影版，到了現場因為咒術迴戰的特典都被拿光了，因此他們就選擇了有五條悟繃帶造型眼罩的套餐，原PO提到雖然只剩下眼罩，不過男友還是非常開心，且似乎也非常喜歡那個眼罩。

過了幾天後，原PO在與男友恩愛時，因為她覺得自己有點變胖了，因此將那天拿到的咒術迴戰眼罩給男友戴上，本來一開始戴上時還好好的，沒想到後來男友卻喊了句「領域展開」便開始加速，原PO表示在聽到的當下真的有戳中笑點，她也好奇的問大家，若是聽到男友這樣說會有什麼樣的反應。

網友表示真的會被原PO男友笑死。(圖/翻攝自Dcard)

許多網友在看到原PO的分享後都笑到不行，大家表示如果另一半在恩愛到一半時，突然喊出領域展開真的會嚇到，也有人表示要原PO喊出對應的台詞，就會換男友傻眼了，更是有人提到「回他 無量空處」、「如果男友長得像五條梧就不會解」、「天啊好氣好荒謬」，如此有趣的咒術迴戰相關事蹟也讓網友們興奮不已。