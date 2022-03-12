嘉義市議員戴寧設詐領助理費遭地院裁定交保，經檢方抗告，台南高分院12日撤銷嘉義地院原裁定，發回更裁。（程炳璋攝）

嘉義市無黨籍女議員戴寧涉及詐領助理費案，9日遭嘉義地檢署傳訊，嘉義地院10日裁定80萬交保候傳，檢方提出抗告，高等法院台南分院12日認被告罪嫌重大、交保有串證之虞，交保金過低等理由，撤銷原裁定，發回更裁，檢方抗告成功。戴寧律師團表示，待收到卷證會與議員討論，全力捍衛清白。嘉義地院表示，將分案決定再開羈押庭日期。

嘉義市無黨籍美女議員戴寧日前遭檢察官以涉詐助理費貪汙520多萬起訴，嘉義地院10日裁定80萬交保候傳。她交保後高呼受到有心人士打壓，面對不實指控會全力捍衛名譽。檢方立提抗告。

高等法院台南分院12日打臉嘉義地院認為無串證之虞的原裁定。高院法官認為，被告涉案罪證明確，罪嫌重大，以被告及相關證人均有親友關係，甚至被告與其母親的親密關係，隨時有可能因被告串證行為，導致案情陷於晦暗不明。

台南高分院認為嘉義地院原裁定理由互相矛盾，一方面認為被告無串證之虞，無羈押原因。一方面又禁止被告與本案共犯接觸，用以代替執行羈押，似乎認定有羈押原因但無羈押必要，理由互相矛盾。

台南高分院對戴寧涉詐助理費520多萬，所犯本刑為7年以上有期徒刑，嘉義地院卻僅裁80萬交保，無法說明交保金足以取代原有的羈押處分。

據上述理由，台南高分院認為檢方抗告有理，嘉義地院原裁定理由不備，仍有疑義待釐清，判決撤銷原裁定，發回詳查。

戴寧律師陳嘉澤表示，待收到裁定內容，會與議員討論，全力捍衛清白。嘉義地院表示，待收到卷證後將分案，開庭日期由承辦法官決定。