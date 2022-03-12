木棉花道旁遊戲區吸引小朋友排隊玩耍。(將軍區公所提供／劉秀芬台南傳真)

木棉花道吸引遊客拍照。(劉秀芬攝)

台南市將軍區有胡蘿蔔的故鄉美稱，現正值採收季，也是木棉花盛開之際，將軍區公所12日在苓仔寮木棉道舉辦「2022將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔暨38婦女同樂會」活動，好天氣吸引大批遊客賞花，台南市長黃偉哲也到場同樂，與小朋友一起拔紅蘿蔔。

農曆過年後，將軍區進入紅蘿蔔採收期，區公所與在地農家合作，開放民眾下田體驗拔蘿蔔，600個名額3月1日開放報名隨即秒殺，許多家長帶著小朋友合力採收一袋袋新鮮紅蘿蔔，場面熱鬧。

台南市府祕書長方進呈表示，將軍區鹽分地生產高優質的紅蘿蔔，種植面積約220公頃，是國內重要產地，防疫期間多食用也能增強免疫力，歡迎民眾來將軍體驗拔蘿蔔的樂趣，也把將軍優質農產分享給更多好朋友。

將軍區長洪聰發指出，將軍區近2000棵木棉樹分布於苓仔寮北環道、南1線、南20線、南21線、南24線、南27線，每年2月至3月木棉花季到來，綿延不盡的橘紅隧道，將鄉村景緻變得喜氣洋洋，期盼透過活動把在地產業特色與木棉花之美一次推薦給大家。

除了超人氣的拔蘿蔔體驗活動，區公所今年規畫草地遊樂區供民眾賞花休憩玩桌遊，有小朋友喜愛的彈跳氣墊樂園，也邀請老師帶領遊客將木棉花拓印在提袋上「袋」著走，在現場樂團表演的悠揚樂聲中，共享親子歡樂時光。現場還有2場次摸彩活動，超過百項豐富好禮讓民眾帶回家，整天活動吸引上千遊客同樂。

活動當日適逢植樹節，區公所也準備七里香、羅漢松、茉莉、變葉木等200株苗木分送給愛樹人，鼓勵民眾共同營造綠美化的家園。