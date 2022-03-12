澎湃新聞12日報導，歷時9個月，李嘉誠旗下香港長江實業集團有限公司（長實集團）終於賣出了瑞銀集團倫敦總部大樓物業。長實集團11日晚間公告稱，公司旗下間接全資附屬公司CK Steel (UK) Limited、買方Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited及長實集團已於3月11日股市交易結束後訂立買賣協定，CK Steel (UK) Limited將以7.29億英鎊的價格出售目標公司Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited全部已發行股份，方式為現金支付。

而該目標公司間接擁有位於英國倫敦的名為5 Broadgate大廈內包含多個商業及辦公單位以及停車位的全部權益。

事實上，該物業為瑞銀集團倫敦總部所在的大樓，最早由英國地產公司British Land Co.和新加坡主權基金GIC共同開發並持有。2018年6月，長實集團斥資10億英鎊收購了這棟大樓。彼時有報導稱，該大樓每年的租金回報率約為3.95％。

5 Broadgate大樓的設計工作室Make官網資料顯示，5 Broadgate毗鄰英國倫敦Liverpool Street火車站及地鐵站，建築面積6.53萬平方米，共13層樓，包括4層可容納3000張辦公桌的樓層以及7層辦公室。2011年到2017年，5 Broadgate入圍及獲得了多個建築獎項。

2021年6月10日，就有消息稱，長實集團有意出售該物業。根據美媒此前報導，長實集團與多個潛在買家初步磋商，買家出價只有高於10億英鎊價位，長實集團才會考慮同意出售。而從此次長實集團與買方達成的協議的價格來看，較長實集團去年的「心理價位」降低了近30％。

不過，疫情期間，帶有長期租約的倫敦標誌性辦公樓需求不減，投資者看重其長期收益明顯高於政府債券回報率。根據該物業開發商British Land Co. 2018年發布的聲明，瑞銀集團計畫至少續租至2035年。

根據公告，長實集團從該出售事項獲得的預期收益約為1.08億英鎊，出售事項所得款項淨額擬由集團用作一般營運資金用途。

長實集團董事認為，該出售事項為公司提供從該目標公司及物業所作投資變現的機會，公司將藉出售事項釋放該物業投資的潛藏價值，並獲得可觀的出售收益，為股東創造價值，集團還可將資本重新分配至其他投資機會。