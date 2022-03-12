今天本土確診僅1例，為台北市一名30多歲女性（案21359），是案21295的親友，屬家庭群聚。北市衛生局表示，個案於11日PCR採檢陽性，Ct值28、目前無症狀，已安排收治住院。

衛生局匡列密切接觸者共3人進行居家隔離，同時公布足跡，案21359於3月7日至11日，分別去過中正區、萬華區的小南門福州傻瓜乾麵延平總店、利來鮮果豆花冰品專賣店、健誠大藥局、財哥福州麵，以及環南市場戶外空地，相關足跡皆已完成環境清消。