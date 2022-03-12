台北捷運新埔站一座電扶梯昨天晚間突然瞬間失速，現場近30多位民眾當場跌成一團，導致1名旅客腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。對此，台北捷運公司稍早表示，經查發現是煞車迴路異常，導致煞車失靈，現已將故障齒輪箱送廠拆解檢查，同型電扶梯也會立即執行專案檢查。

對於這場事故，北捷公開說明，昨22時26分新埔站月台往大廳電扶梯出現異常，上行電扶梯突然無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客仍在搭乘，造成其中1人腳踝扭傷，救護車協助送醫外，另有3人輕微擦傷隨後自行離站，其餘旅客起身後離站。

「對受影響旅客深感抱歉！」北捷表示，事件發生後，維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。該台手扶梯7日才剛保養完畢，當時功能顯示皆正常；廠商已漏夜追查異常原因，說明係因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷強調，煞車功能是安全機制，安全功能異常非同小可，在無法獲得安全前不可貿然啟用，已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

最後，北捷也再度致歉，表示會對事件中受傷和受影響旅客積極慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，可洽車站詢問處或北捷客服中心。