號稱史上最硬的教召啟動，蔡英文總統今視導「陸軍206旅教召部隊」。（張鍇乙攝）

號稱史上最硬的教召啟動，蔡英文總統今視導「陸軍206旅教召部隊」。（張鍇乙攝）

視導新式教召 總統：請國防部滾動式檢討、精進。曾薏蘋攝

視察新式教召「發加菜金」 蔡總統：請國防部滾動式檢討、精進

號稱史上最硬的教召啟動，蔡英文總統今視導「陸軍206旅教召部隊」；蔡總統致詞時表示，她會請國防部，務必針對這次教召的執行情況，持續滾動檢討、精進，這樣才能夠務實強化後備戰力，讓守護國家更有力。

蔡總統指出，這次是首次的新式教召，所以她一定要來看後備軍人動員訓練情況。剛才，聽取了簡報、了解訓練情況。這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。

總統說，近來的烏克蘭情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致。

她說，這次教召落實全民國防的精神，貫徹「就地動員，就地作戰」原則。也就是說，每一位召員，就在自己戶籍地的戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉。

總統說，這個訓練規劃，除了讓戰時動員可以更加迅速，達成「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力，也會更加堅強。

總統說，她也注意到，在這次教召，有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但還是來履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作參與教召，要利用這14天複習戰場技能，展現守護國家的決心，也保護自己的家人。

總統說，還有在教召行軍當中，有小學老師帶著同學，一起為後備軍人加油，這也代表國人對國防的重視，也是推動全民國防的意義。

總統說，所以在這裡，她要感謝配合教召的後備軍人，以及家人還有全體國人的支持，感謝大家一起為守護國家而努力。