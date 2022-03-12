現場座位座無虛席。（洪靖宜攝）

黨主席柯文哲代領民眾黨市議員擬參選人上台。（洪靖宜攝）

朱立倫約見面談「藍白合」？ 柯文哲酸：這樣太做作

「藍白合」到底可不可能？有關國民黨主席朱立倫受訪說要約見面一事，柯文哲說，兩人認識已久，要見面無須透過新聞，這樣實在太過於做作；至於是否可能親征高雄？他說，還要遷戶籍台北市長職務也要停掉，坦言：「我要來選是有困難。」

為了迎戰2022年底地方選舉，台灣民眾黨12日在高雄舉辦「華山論壇」，會中希望藉由向各界請益，廣集民眾的想法與心聲，匯聚成台灣民眾黨未來政策方向，台灣民眾黨黨主席柯文哲也親自上台論述政策理念，討論民眾黨的政策主張，現場約276個座位，座無虛席。

會前針對媒體提問，高雄市長是否有藍白合的機會？柯文哲說，這是個長遠問題，民眾黨在立院是按照議題投票討論，不管是哪個黨都能合作，這半年來太過政黨本位的思考，如果用台灣整體利益來思考，邏輯就不太一樣。

至於被問到是否有可能到高雄參選高雄市長？柯文哲說：「我現在還是台北市長，要選高雄市長戶籍要移動，台北市長的職務要停掉，所以有實際操作上的困難，所以我要選當年2000年就出來選了，政治上還是盡量做好自己該做的事」，坦言：「我要來選是有困難。」

對於何時會跟拋出不排除在野勢力合作的朱立倫聯繫，他說要聯繫幕僚早就連絡了，也不需要透過媒體，他什麼題目都可以談，跟朱立倫已經認識多年，所以要見面不是困難的事，還透過媒體，這樣實在是太過於做作。

外傳有人認為藍白合，藍會被白吃掉？柯文哲說：「政黨政治是人才的競爭，也不要幻想一步登天，都需要過程，民眾黨近期支持度有上升趨勢，我非常清楚我們基層組織是很薄弱，這需要時間日積月累，我從不會有不切實際的估計，我是務實的人。」

另外，對於議員林穎孟痛批柯文哲宴請中企不公布名單是「偷雞摸狗、規避監督」，柯文哲則嘆說：「我們是很愛護年輕人，不太贊成小小年紀就太意識形態，不管是美商、陸商、日商只要在台北做生意會遇到困難，我們就能建立聯絡管道處理，還是會與大陸有貿易來往」，他最後又強調一次：「小小年紀不要搞意識形態搞成這樣子。」

此外，有關行政院長蘇貞昌批評立委蔣萬安是小混混一事，柯文哲說，人都有情緒，要避免不必要的口水戰爭，但一開始是說停電不是缺電，再下一個名詞「限電也不是缺電」，要務實解決問題最重要。